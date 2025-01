Sofia Goggia, Cortina croce e delizia: tante vittorie, ma anche ricordi meno felici

Ci avviciniamo sempre di più al fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 che porta alle gare veloce di Cortina d’Ampezzo: le donne saranno impegnate sulla splendida Olympia delle Tofane e per Sofia Goggia sarà un’occasione per cercare di riscattarsi dopo le due gare non portate a termine la scorsa settimana a Sankt Anton.

L’Olympia delle Tofane porta a Sofia Goggia dei ricordi bellissimi e altri ricordi invece da cancellare: in carriera su questa pista la bergamasca ha vinto ben tre volte. Il suo primo successo è arrivato in discesa nel 2018, mettendo in fila nientepopodimeno di Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin.

Per tornare sul primo gradino del podio ha poi dovuto aspettare quattro anni e nel 2022 trionfò davanti a Ramona Siebenhofer e Ester Ledecka, per ripetersi poi nel 2023 quando vinse una gara davvero tirata davanti a Ilka Stuchec e Kira Weidle. Insieme alle vittorie sono arrivati altri quattro podi: il secondo posto nella discesa del 2017 ad appena cinque centesimi da Lara Gut e quello in superG nella stessa stagione dietro a Ilka Stuchec. Lo scorso anno infine due terzi posti: il primo ex-aequo con Christina Ager e Valerie Grenier, il secondo nella gara vinta da Mowinkel.

Vedendo il rovescio della medaglia sono arrivate due brutte cadute: in particolare quella terribile del supergigante del 2022 a tre settimane dalle Olimpiadi che le causò un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. La fuoriclasse italiana eroicamente riuscì a recuperare e arrivare seconda nella discesa olimpica a Pechino. Un’altra caduta nel 2023 che le impedì il bis, ma per fortuna non le causò conseguenze particolari.