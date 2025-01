Sofia Goggia allontana la pressione: “Ogni anno a gennaio la stessa domanda…”

Sofia Goggia ha conquistato uno splendido quinto posto nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Al suo grande rientro tra le porte larghe, la fuoriclasse bergamasca ha saputo prontamente dire la sua e ha raggiunto un risultato davvero rimarchevole. L’azzurra ha recuperato sette posizioni dopo la prima manche, fermandosi a 55 centesimi dal terzo gradino del podio su cui è salita la neozelandese Alice Robinson. La gara è stata vinta dalla svedese Sara Hector con un vantaggio di addirittura 1.42 nei confronti dell’albanese Lara Colturi.

Sofia Goggia ha saputo ripetere lo stesso riscontro che aveva conseguito nell’ultima gara disputata in questa specialità: era il 30 gennaio 2024 quando fu quinta sulle nevi italiane di Kronplatz, poi si è infortunata ed è ritornata in gara soltanto a dicembre infilando tre podi consecutivi tra superG e discesa nelle località di St. Moritz e Beaver Creek. La nostra portacolori ha anche portato a casa 45 punti fondamentali per la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, a maggior ragione dopo essersi lasciata alle spalle la svizzera Lara Gut-Behrami e dopo l’uscita di Federica Brignone nella prima manche.

Sofia Goggia ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Sono molto contenta di questo quinto posto. Ho un po’ di rammarico per la prima manche, avessi sciato come in allenamento avrei potuto portare meno distacco al traguardo. Nella seconda sono partita più libera: nonostante qualche errore che ci sta quando attacchi e quell’impuntata alla quartultima porta inspiegabile sono contenta, è stata un’ottima gara. Avrei firmato, anche qua“.

L’azzurra ha poi proseguito: “In allenamento, nei giorni scorsi allo Zoncolan con le svedesi, ero leggermente dietro a Hector. Ero certa che stavo sciando forte“. Inevitabile il quesito sulle sue ambizioni di classifica generale: “Questa è la classica domanda che puntualmente arriva a gennaio. Ho talmente tanto lavoro da fare, anche a livello di set-up: il set-up del gigante lo ho deciso di ieri, ho testato sci e scarponi dopo Natale. Prendiamo quello che viene gara dopo gara, è troppo presto per pensare così lontano“.

Chiusura con una battuta: “Voglio ringraziare il mio allenatore Agazzi con cui ho intrapreso da anni un percorso supervisionato dal nostro faro Rulfi. Dopo la prima manche non eravamo soddisfatti ma siamo grati di essere sulla neve, con gli infortuni ho vissuto momenti bui. Lui mi ha detto che eravamo come al Palio di Siena e che eravamo il cavallo di rincorsa“.