Snowboard, sette italiani promossi agli ottavi del PGS di Rogla: spicca Bormolini

Ben sette italiani riescono a qualificarsi agli ottavi di finale del parallel giant slalom di Rogla (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024-2025. Italia che con credenziali più tardi si giocherà ancora grandi piazzamenti per proseguire una stagione superlativa.

Al femminile sono due le azzurre che riescono ad approdare agli ottavi di finale e si tratta di Elisa Caffont e Jasmin Coratti. Caffont si è qualificata come quinta a 1″46 da Tsubaki Miki: la giapponese per l’ennesima volta ha fatto la voce grossa nelle qualificazioni. Caffont che affronterà agli ottavi di finale in un derby Jasmin Coratti che è giunta 12a a 2″26 di ritardo da Miki, perdendo otto posizioni nella seconda run. Eliminata invece Elisa Fava che è arrivata 27a a un distacco di 4″44 nei confronti della leader.

Sono ben cinque gli azzurri che si sono qualificati agli ottavi al maschile: il migliore è stato Maurizio Bormolini che ha chiuso in terza posizione a 10 centesimi dallo sloveno Tim Mastnak che si è piazzato in testa. Fantastica rimonta di Gabriel Messner che è sesto a 0″29 recuperando ben 14 posizioni dopo la prima run, appena davanti ad Aaron March che è settimo a 0″32. 11° Mirko Felicetti a 0″40. Mentre è 15° Roland Fischnaller a 0″51. Non si è qualificato Daniele Bagozza. 20° a 0″70.

Queste saranno le sfide agli ottavi di finale per gli azzurri al maschile: Payer (Austria) vs Fischnaller (Italia); March (Italia) vs Kwiatkowski (Polonia); Messner (Italia) vs Felicetti (Italia); Bormolini (Italia) vs Prommegger (Austria)