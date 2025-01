Slittino: Dominik Fischnaller quarto a Sigulda, vince Nico Gleirscher

Sfiora il podio Dominik Fischnaller che in quel di Sigulda trova la miglior gara della stagione. Sul tecnico catino lettone l’azzurro rimonta nella seconda run e quasi riesce a conquistare la top-3, fermandosi ai piedi del podio nella tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale.

L’Austria vince ancora: Nico Gleirscher bissa il trionfo casalingo di Igls e va a prendersi un grandissimo successo dominando la prova con il tempo di 1’35”199. Per lui c’è anche la vetta in classifica di Coppa con un margine abbondante sui rivali. Alle sue spalle oggi chiudono il padrone di casa Kristers Aparjods, staccato di 184 millesimi, ed il tedesco Max Langenhan, terzo a 281 millesimi.

Come detto, quarto Fischnaller: l’azzurro, rimontante dalla settima piazza, si ferma a 356 millesimi dalla vetta con la miglior prova di quest’anno, che è sicuramente di buon auspicio per il futuro. In casa Italia quindicesima posizione per Leon Felderer, diciottesima per Alex Gufler.