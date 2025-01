Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono e convincono nel primo turno del doppio agli Australian Open

Buona la prima per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel primo turno del torneo di doppio degli Australian Open 2025. La coppia italiana (n.3 del seeding) si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4 contro il duo tedesco Constantin Frantzen/Hendrik James in 1 ora e 4 minuti di match. Una sfida dominata dal duo tricolore, che ha messo in mostra una superiorità nei colpi e anche nei movimenti in campo.

Gli azzurri, reduci dal recente successo nell’ATP di Adelaide, cercheranno di replicare il raggiungimento della finale a Melbourne come nel 2024 e stavolta però conquistare il titolo. Sul loro cammino ci sarà la vincente del confronto tra l’altro doppio italiano Marco Bortolotti/Flavio Cobolli e quello composto dall’italo-argentino Luciano Darderi e dal giocatore ecuadoriano Diego Hidalgo.

Nel primo set, dopo una breve fase di equilibrio, è Bolelli a salire in cattedra con alcune giocate, come il pallonetto nei pressi della riga che vale il break nel quarto gioco. Il piemontese e l’emiliano sono perfetti nella gestione dei propri turni in battuta e il 6-3 è la logica conseguenza.

Nel secondo set i tedeschi pasticciano un po’ e bravi gli azzurri ad approfittarne nel terzo e nel quinto gioco. Bolelli e Vavassori hanno un calo di tensione nel sesto game, subendo il parziale contro-break. Un piccolo incidente del percorso che non cambia l’esito finale della partita sullo score di 6-4.