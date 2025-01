Simon Talacci esce a Schladming: “Devo migliorare molto, ho cercato di attaccare”

Simon Talacci non ha portato a termine la seconda manche del gigante di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena in notturna sulla pista Planai. L’azzurro si era qualificato per la prima volta in carriera al secondo atto in una gara del massimo circuito internazionale itinerante (aveva terminato la prima manche al 27mo posto), ma a un paio di porte dal traguardo ha commesso un errore ed è uscito dal tracciato.

Il 24enne stava cercando di raggiungere il traguardo per portare a casa punti preziosi (sarebbero stati i primi in carriera, alla sua decima gara in Coppa del Mondo), utili anche per cercare di abbassare il pettorale di partenza (oggi è sceso con il numero 39 sul tracciato austriaco, salato dagli organizzatori a causa della nevicata). Sarebbe stato nelle sue corde un piazzamento in top-25, ci dovrà riprovare nei prossimi appuntamenti.

Simon Talacci ha espresso la propria amarezza attraverso i canali federali: “Sono arrabbiato. Ho cercato di attaccare, ma ho commesso troppi errori. Penso di essere abbastanza efficace sulle medie pendenze. Devo ancora migliorare molto”. Domani andrà in scena lo slalom a Schladming, domenica si disputerà la discesa libera di Garmisch e poi si penserà ai Mondiali di Saalbach.