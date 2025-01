Short track, un’Italia da sogno conquista l’oro nella staffetta maschile e vince il medagliere degli Europei!

L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei di short track. Grandissima prestazione della squadra azzurra a Dresda, che ha chiuso la manifestazione continentale con un bottino di 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Decisivo per il trionfo italiano è stato l’oro della staffetta maschile, con il quartetto composto da Pietro Sighel (mattatore assoluto dell’ultima giornata), Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini che è salito sul gradino più alto del podio.

Una finale da brividi con il contatto finale anche tra Italia ed Olanda, che stava battagliando con l’Italia proprio per la vittoria del medagliere. Dopo quel contatto, la Polonia si era portata avanti, ma Sighel ha trovato anche in questo frangente il sorpasso all’ultimo giro per portare in trionfo la staffetta azzurra. Argento per la Polonia e bronzo per il Belgio, con l’Olanda successivamente anche squalificata.

Nella prima finale di giornata era arrivata una delusione per i colori azzurri, con la staffetta mista italiana che è stata squalificata. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti era in piena lotta anche per la vittoria finale, ma un contatto tra lo stesso Sighel e un componente della squadra olandese ha portato alla penalizzazione della squadra azzurra. Oro per la Francia che ha sfruttato proprio il contatto tra Italia ed Olanda, con quest’ultima argento e poi bronzo per l’attardata Polonia.

Le medaglie però non si sono fatte attendere troppo e sono arrivate nella successiva finale dei 1500 metri, con ben tre azzurre al via. La vittoria è andata all’olandese Xandra Velzeboer, ma sul podio ci sono salite Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola, bravissime a svolgere quasi sempre gara di testa e poi a conquistare rispettivamente l’argento ed il bronzo. Quinta, invece, Arianna Fontana.

Successivamente è stato poi il grande momento di Pietro Sighel, che ha trionfato nei 1000 metri con un sorpasso all’ultima curva semplicemente leggendario. Sul podio anche Luca Spechenhauser, che ha vinto la medaglia di bronzo. Una finale emozionante fino all’ultimo metro con una battaglia incredibile tra Sighel e l’olandese Jens van ‘T Wout, con il clamoroso sorpasso del trentino, che ha beffato poi l’olandese al fotofinish con una mossa da grandissimo campione.

L’ultima finale individuale di giornata, i 500 metri femminili, vedeva ancora tre azzurre al via. Purtroppo non è arrivata la medaglia d’oro, anche per via del contatto alla fine tra Arianna Fontana e l’olandese Michelle Velzeboer, con la valtellinese successivamente squalificata. A prendersi l’oro è stata così l’ungherese Petra Jaszapati davanti ad Arianna Sighel e Chiara Betti, che festeggiano l’argento ed il bronzo.