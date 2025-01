Short track, i convocati dell’Italia per Tilburg e Milano: confermato il gruppo degli Europei

La seconda parte della stagione preolimpica dello short track sta per entrare definitivamente nel vivo, con i prossimi appuntamenti di rilievo in agenda nei weekend centrali di febbraio. Nello specifico si disputeranno le ultime due tappe della Coppa del Mondo 2024-2025, prima sul ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) dal 7 al 9 febbraio e poi al Forum di Assago dal 14 al 16 febbraio.

Il direttore tecnico azzurro Kenan Gouadec ha previsto la convocazione di dieci atleti (distribuiti equamente tra settore femminile e maschile) per questo doppio appuntamento ravvicinato del World Tour: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel tra le donne; Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser tra gli uomini.

Confermato dunque il gruppo che ha preso parte due settimane fa ai Campionati Europei di Dresda, vincendo il medagliere della rassegna continentale con 4 ori e 11 podi complessivi. Replicare i risultati ottenuti in Germania sarà praticamente impossibile, considerando il livello di alcune superpotenze extra-europee come Canada, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud, ma l’Italia ha il potenziale per ottenere piazzamenti di prestigio in tutte le specialità.

Grande attesa soprattutto per la tappa di casa a Milano, che varrà anche come test event olimpico in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati in primis su Pietro Sighel e Arianna Fontana, le due stelle principali del movimento tricolore, ma possono ambire alle posizioni di vertice in campo individuale anche i vari Nadalini, Spechenhauser, Confortola e Ioriatti.