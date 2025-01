Sei Nazioni 2025: Scozia nei guai, perde il suo capitano Tuipulotu

Parte in salita il Guinness Sei Nazioni 2025 della Scozia, prima avversaria degli azzurri al Murrayfield il prossimo 1 febbraio. I britannici, infatti, hanno perso per infortunio il proprio capitano, il fortissimo centro Sione Tuipulotu. Oltre al danno la beffa, perché il giocatore si è infortunato al muscolo pettorale durante un allenamento con Glasgow.

Una tegola pesantissima, perché ora il giocatore dovrà venir operato e i tempi di recupero si prospettano lunghi. Dunque, non solo addio a tutto il Sei Nazioni, ma a rischio anche la partecipazione al tour dei British & Irish Lions la prossima estate in Australia.

Per Gregor Townsend, che ha perso per infortunio anche Scott Cummings, frattura al braccio per lui, una brutta notizia, con la coppia di centri formata da Tuipulotu e Huw Jones che è considerata una delle più forti al mondo. A prendere il suo posto in mezzo al campo, dunque, potrebbero essere Stafford McDowall, Tom Jordan (che però non è un centro puro) o Rory Hutchinson. Ottimi giocatori, ma non al livello di Tuipulotu.

Come capitano, invece, la scelta è stata quella di “promuovere” i due vicecapitani, con Finn Russell e Rory Darge che si divideranno l’onere di guidare la loro squadra. La Scozia, come detto, esordirà il prossimo 1 febbraio al Murrayfield di Edimburgo contro l’Italia di Gonzalo Quesada. E lo farà in emergenza.