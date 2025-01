Sci di fondo: William Poromaa risorge e batte Niskanen per il primo urrà nella 20 km tc di Les Rousses

Prima vittoria assoluta a livello individuale in Coppa del Mondo per William Poromaa. Due anni fa il ventiquattrenne di Malmberget andava già forte a Les Rousses (terzo nella 10 km tl e nella 20 km tc), stavolta migliora di tanto e porta a casa l’intera posta nella 20 km con partenza di massa in terra francese.

Un successo, il suo, che arriva in 51’43″1 ed è il primo della Svezia in gare distance dopo otto anni (bisogna risalire alla stagione 2016-2017 con Calle Halfvarsson a Lillehammer e Marcus Hellner a Quebec City; l’una era 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli, l’altra 15 km a inseguimento sempre in skating).

Gara, quella di oggi, decisamente lottata e, per una volta, con una buona serie di figure di primo piano alla partenza, compresi diversi del blocco dei norvegesi di spicco. Questi, però, non bastano a fermare un Poromaa davvero indiavolato soprattutto nel finale, tale da riuscire a precedere Iivo Niskanen di 9 decimi, e sì che il finlandese si è dimostrato in grande forma quest’oggi. Semplicemente, oggi ha trovato uno più forte davanti a lui. Si assicura il podio in quota Norvegia Simen Hegstad Krueger a 5 secondi.

Quarto a 10″8 l’altro norge Erik Valnes, che va a precedere il francese Hugo Lapalus, distante 12″4 dal leader. In top ten anche Mika Vermuelen: l’austriaco è sesto a 12″7 davanti al tedesco Friedrich Moch a 14″4 e allo svizzero Jonas Baumann a 16″. Completano il novero dei primi dieci il norge Iver Tildheim Andersen a 17″4 e l’andorrano Ireneu Esteve Altimiras a 26″8.

Com’è noto, nessuna presenza italiana qui a causa della contemporaneità del raduno in corso nel Trentino fino al prossimo 22 gennaio. La Coppa del Mondo tornerà la prossima settimana in Svizzera, e precisamente nell’Engadina.