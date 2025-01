Sci di fondo oggi in tv, Sprint tc Les Rousses 2025: orari, programma, streaming

Si continua a Les Rousses, in Francia, per la sprint a tecnica classica che oggi caratterizzerà l’approdo della Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025. Si arriva dalle 10 km vinte da Iver Tildheim Andersen tra gli uomini e, dato d’importanza per varie ragioni, da Jessie Diggins tra le donne.

Oggi situazione differente, con l’americana che presenzia e cerca di raggranellare altri punti per mettere più in cassaforte che si può il discorso Coppa del Mondo. Tra gli uomini, invece, molti discorsi sono difficili da fare stante l’assenza di Klaebo e, di fatto, di larghissima parte del contingente norvegese usuale. Anche l’Italia, com’è noto, non c’è, per via di un raduno che è in corso in Trentino.

Le gare di Coppa del Mondo a Les Rousses di oggi saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 per le fasi finali. La diretta streaming sarà assicurata da Discovery+ (integrale), Sky Go e DAZN e RaiPlay Sport 3 (per tutti fasi finali).

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LES ROUSSES 2025 OGGI

Sabato 18 gennaio

Ore 12:15 Qualificazioni Sprint tc

Ore 14:45 Finali Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 2

