Sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start Les Rousses 2025: orari, programma, streaming

Ultimo giorno di Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 per quel che concerne la tappa di Les Rousses. Si va a concludere questa tre giorni francese con la 20 km con partenza di massa tanto in campo maschile quanto in campo femminile.

Si chiude quindi un capitolo per certi versi in tono minore, ma che per il femminile non lo è poi così tanto. Si attende la settimana prossima, quando nell’Engadina torneranno molti big (e torneranno, va detto, anche gli italiani, attualmente in raduno separato). Rimane da vedere in questa fattispecie quanto e cosa cambierà nelle due classifiche di Coppa del Mondo.

Le gare di Coppa del Mondo a Les Rousses saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay (con RaiPlay Sport 1 coinvolta per gli uomini), Discovery+, Sky Go e DAZN.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LES ROUSSES 2025 OGGI

Domenica 19 gennaio

Ore 11:20 20 km Mass Start tc femminile – Diretta tv su RaiSport

Ore 15:45 20 km Mass Start tc maschile – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LES ROUSSES 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (uomini), RaiSport (donne)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (uomini), RaiPlay (donne), RaiPlay Sport 1 (uomini)