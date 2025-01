Sci alpino, Sofia Goggia e Federica Brignone pronte al bis in superG a Cortina

Dopo la meravigliosa festa azzurra di ieri in discesa libera, l’Olympia delle Tofane riapre nuovamente i battenti per il superG odierno. Sofia Goggia e Federica Brignone sono pronte a concedere il bis in quel di Cortina, con un possibile duello all’orizzonte tra le due campionesse italiane davvero molto affascinante.

Goggia è stata superlativa ieri in discesa, facendo la differenza sul Gran Curvone e poi anche nel finale sul Rumerlo. Una vittoria imperiosa quella della bergamasca e sicuramente è la favorita anche per quest’oggi in superG. Attenzione, però, a Brignone, che ha rotto la maledizione del podio a Cortina e che ora vuole anche prendersi la vittoria sull’Olympia delle Tofane, sfruttando la sua grandissima tecnica nelle curve veloci che presenterà il superG odierno.

Le rivali di certo non mancano e le due azzurre dovranno sicuramente guardarsi le spalle da una Lara Gut-Behrami che va ancora alla caccia della prima vittoria stagionale, ma che comunque fa sempre paura anche solo per possedere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità proprio davanti a Goggia (205 contro 106). Inoltre l’elvetica resta al momento la principale avversaria di Brignone in ottica classifica generale con l’azzurra che ha 115 punti di vantaggio.

Nei tre superG finora disputati sono arrivate anche le vittorie dell’austriaca Cornelia Huetter e dell’americana Lauren Macuga, anche loro sicuramente tra le più attese nella gara odierna. Fari puntati anche sull’altra austriaca Stephanie Venier e soprattutto sulla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, splendida seconda in discesa.

In casa Italia non solo Goggia e Brignone, ma c’è voglia di essere protagoniste per molte azzurre. Marta Bassino ha sciato benissimo nel tratto più tecnico e attenzione alla sua prestazione in superG. Anche Laura Pirovano ha le carte per giocarsi un bel piazzamento e con lei pure Elena Curtoni e Roberta Melesi.