Sci alpino, Italia in crisi in slalom: il tecnico Simone Del Dio si dimette

“Simone Del Dio ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di responsabile della Nazionale di Coppa del mondo di slalom maschile. La FISI ringrazia Del Dio per gli anni trascorsi nello staff tecnico federale”. Con questo scarno comunicato è arrivata la notizia “bomba” all’interno della squadra di slalom italiana.

Un duro colpo ad un ambiente che, già di suo, sta attraversando mesi ed anni complicati. Evidentemente, proprio per colpa di questa mancanza di risultati, ha deciso di assumersi le proprie responsabilità e di chiamarsi fuori. Chiamato per risollevare un settore in evidente difficoltà, Del Dio non è stato in grado di completare i propri obiettivi.

Tra nazionale italiana e quella francese (non va dimenticato l’oro di Pechino 2022 conquistato con Clement Noel) si chiude un lungo percorso di uno dei grandi protagonisti dei rapid gates. La stagione degli italiani, effettivamente, non sta regalando gioie particolari. Per il momento il bottino parla di un settimo posto di Tobias Kastlunger in Val d’Isere, quindi un decimo di Alex Vinatzer nella medesima gara.

Per il resto mai nessun piazzamento entro la top10 per gli azzurri. Numeri davvero drammatici per una Nazione che, una volta, faceva la voce grossa con Giorgio Rocca o “Sua Maestà” Alberto Tomba. L’ultimo podio (di Giuliano Razzoli) è addirittura datato 16 gennaio 2022 proprio a Wengen, laddove si gareggerà nel corso del prossimo weekend.