Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Kitzbuehel: le 4 vittorie di Paris e lo ‘specialista’ recente Schieder

L’Italia e Kitzbuehel: una tradizione migliorata negli scorsi anni. Ci avviciniamo sempre di più alle gare veloci sulla mitica Streif di Kitzbuehel e gli azzurri vogliono recitare un ruolo da protagonisti, facendo leva anche su una storia recente che ha visto sovente gli italiani fare grandi cose su una delle piste più storiche e mitiche del Circo Bianco, la vera e propria discesa “per antonomasia”.

Dominik Paris tra la Stelvio di Bormio e la Streif di Kitz ha costruito gran parte del suo mito come uno dei discesisti più forti degli ultimi lustri. Il 35enne nativo di Merano ha vinto la bellezza di quattro volte su questa pista: la prima nel 2013 quando sul traguardo in discesa precedette Erik Guay e Hannes Reichelt, poi il superG del 2015 davanti al fantastico Matthias Mayer e a Georg Streitberger.

Le altre due vittorie sono arrivate più di recente: nella discesa del 2017 quando mise in fila due francesi come Valentin Giraud Moine e Johan Clarey e nella discesa del 2019 nella quale ha battuto Beat Feuz e Otmar Striedinger. Nel 2016 centrò la vittoria della vita Peter Fill, che in una gara fermata più volte per cadute e incidenti, riuscì a vincere davanti a Beat Feuz e Carlo Janka.

L’altro azzurro a vincere sulla Streif fu il mitico Kristian Ghedina nel 1998 in quella che è stata la sua vittoria più prestigiosa in Coppa del Mondo. Oltre ai successi sono arrivati anche piazzamenti importanti: i due secondi posti di Florian Schieder nel 2023 e nel 2024 rispettivamente dietro a Vincent Kriechmayr e a Cyprien Sarrazin, il secondo posto del 2017 di Christof Innerhofer a soli nove centesimi da Matthias Mayer e il secondo posto ancora di Dominik Paris nel 2015 ad appena due centesimi da Kjetil Jansrud.