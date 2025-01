Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2025: orari, tv, streaming. In programma discesa e superG femminile

Il prossimo fine settimana la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Germania per un altro weekend dedicato completamente alle prove veloci. Dopo la mitica Olympia delle Tofane, le donne-jet sono pronte ad affrontare un’altra storica pista del Circo Bianco come la Kandahar di Garmisch, in quello che è un ritorno sulle nevi tedesche dopo quasi tre anni.

In programma ci sono una discesa ed un superG e c’è chiaramente grande attesa in casa Italia, con i fari puntati su Sofia Goggia e Federica Brignone che si presentano tra le favorite per la vittoria in entrambe le gare. La bergamasca vanta addirittura quattro secondi posti a Garmisch tra il 2018 e il 2019, mentre la valdostana è stata l’ultima vincitrice sulla Kandahar nel 2022, trionfando in superG a pari merito con l’austriaca Cornelia Huetter. Per Brignone c’è anche un secondo posto in discesa nel 2020.

Sarà un appuntamento fondamentale in ottica classifica generale, visto che continuerà il duello a distanza tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, considerando che domani si corre anche il gigante di Kronplatz. Chiaramente non è ancora fuori dai giochi Sofia Goggia, che sicuramente vorrà prendersi il pettorale rosso almeno in discesa libera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Garmisch, valide per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport, anche delle prove.

CALENDARIO SCI ALPINO GARMISCH 2025

Giovedì 23 Gennaio

10.15 Prima prova Discesa femminile Garmisch (Germania)

Venerdì 24 Gennaio

10.15 Seconda prova Discesa femminile Garmisch (Germania)

Sabato 25 Gennaio

10.15 Discesa femminile Garmisch (Germania)

Domenica 26 Gennaio

11.00 SuperG femminile Garmisch (Germania)

GARE GARMISCH 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in chiaro, Eurosport 2

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.