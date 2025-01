Sci alpino, Coppa del Mondo Courchevel 2025: orari, tv, streaming. Ultima gara femminile prima dei Mondiali

Non è ancora tempo di pensare ai Campionati Mondiali di Saalbach (Austria). La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 non è ancora in pausa. Anzi. C’è ancora un appuntamento importante da disputare e si tratta di una prova tecnica quanto mai importante ed affascinante.

Il comparto femminile, infatti, sarà di scena per o slalom di Courchevel (Francia) in notturna. Si gareggerà nella serata di giovedì 30 gennaio sulla pista Émile Allais che ci regalerà due manche tutte da vivere. Tra i pali stretti in questa stagione ha sempre dominato l’incertezza e l’equilibrio. Sarà così anche nella prova generale per i Mondiali?

Ricordiamo tornerà in azione Mikaela Shiffrin, la regina dello slalom mentre ancora nulla di fatto per Petra Vlhova che sta già pensando alle prossime Olimpiadi. Vedremo se Camille Rast confermerà il suo ottimo momento, con una Zrinka Ljutic chiamata alla riscossa. Le italiane, invece, sono di fronte ad un bivio. Arriverà la scosss?

Come seguire l’evento in tv? Lo slalom di Courchevel sarà visibile su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Giovedì 30 gennaio

Ore 17.00 prima manche slalom femminile Courchevel

Ore 20.00 seconda manche slalom femminile Courchevel