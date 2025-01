Sci alpino, Brignone segna un punto di svolta a St.Anton. Il doppio zero condanna Goggia

La stagione di Federica Brignone potrebbe aver avuto un decisivo punto di svolta a St. Anton. Un fine settimana importantissimo per la valdostana, che è balzata al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. La due giorni sulla Karl Schranz è stata eccezionale per Brignone, che finalmente è riuscita ad essere decisamente competitiva per la vittoria nella velocità anche in gara e non solo nelle prove come invece era accaduto a Beaver Creek e St.Moritz.

La discesa di St.Anton resterà comunque sempre nella carriera e nel cuore di Federica, visto che ha centrato la sua prima vittoria della carriera nella specialità. Finalmente Brignone è riuscita a rompere la maledizione della discesa, diventando la prima italiana di sempre (uomini o donne non fa differenza) a trionfare in Coppa del Mondo in quattro specialità diverse. Sono trenta ora le vittorie in carriera di Federica che il giorno dopo ha quasi sfiorato la doppietta in superG, venendo battuta solamente dall’americana Lauren Macuga e dall’austriaca Stephanie Venier, che hanno anche sfruttato un improvviso cambiamento della visibilità.

Con questi risultati, Brignone è ora leader della generale. La valdostana ha ora 23 punti di vantaggio sulla croata Ljutic, 32 sulla svedese Sara Hector e 46 sulla svizzera Rast. Le tre, però, non fanno assolutamente paura e quello che conta veramente è il divario che c’è tra l’azzurra e Lara Gut-Behrami, attualmente di 105 punti. Adesso per Federica ci sarà un esame importantissimo, quello dell’Olympia delle Tofane di Cortina, una pista mai troppa amica (solamente una Top-5 in carriera) e, se dovesse superare brillantemente anche questo test, allora la seconda sfera di cristallo potrebbe avvicinarsi un po’ di più.

Se è stato un weekend quasi perfetto per Brignone, si può dire completamente l’opposto per Sofia Goggia. Un improvviso ed inaspettato doppio zero in quel di St.Anton per la bergamasca, uscita sia in discesa sia in superG. Un passaggio a vuoto che decisamente rivoluziona le prospettive di Goggia in ottica classifica generale, ma che lascia forse anche qualche dubbio ed incertezza a Sofia in vista del fine settimana di Cortina dove cercherà certamente il pronto riscatto.

Adesso probabilmente il vero obiettivo di Goggia resta quello di vincere almeno una delle due coppe di specialità. In discesa, però, la concorrenza sembra aumentare gara dopo gara. Sofia probabilmente non è ancora al 100% e la forma migliore dovrà ancora arrivare, ma sicuramente servirà un cambio di passo per mettersi al sicuro almeno la coppetta di discesa o superG.