Sci alpino, a Cortina d’Ampezzo Lindsey Vonn sarà in missione per riscrivere la storia di uno sport intero!

Signori, potremmo essere prossimi a un momento storico. L’imminente weekend di competizioni della Coppa del Mondo di sci alpino femminile manderà in scena la discesa e il supergigante di Cortina d’Ampezzo, una delle località predilette da Lindsey Vonn.

La statunitense ha già trionfato 12 volte sull’Olimpia delle Tofane, equamente divise tra libera e super-G, nell’arco di un decennio. I piazzamenti sul podio sono addirittura 20, diluiti fra il 2004 e il 2018! Siamo nel 2025 e l’americana, rientrata in attività dopo una lunga pausa, ha di fronte a sé l’occasione di riscrivere i canoni di uno sport intero.

La sua crescita è inequivocabile. Tornata in azione dopo quasi sei anni di assenza, la veterana stelle strisce si è classificata tredicesima nel supergigante di St.Moritz, attestandosi poi al sesto e al quarto posto nelle due competizioni tenutesi a St.Anton nelle ultime ore.

Vale la pena di ricordare che la sempreverde Lindsey è venuta al mondo il 18 ottobre 1984. Ha dunque già varcato la soglia senza ritorno degli “anta”. Pertanto, Vonn scierà a Cortina d’Ampezzo con l’obiettivo di completare una missione. Se per conto di Dio (come i Blues Brothers) o per conto di sé stessa non è dato a sapersi. Di certo c’è che, nella storia dello sci alpino femminile, nessuna atleta è ancora salita sul podio dopo aver compiuto 35 anni.

Già attestarsi nelle prime tre posizioni, sarebbe dunque una dinamica priva di precedenti. Se poi il gradino calcato dovesse essere il più alto, vale la pena di ricordare come il primato tout-court della disciplina spetti all’elvetico Didier Cuche, il cui ultimo successo giunse a 37 anni e 192 giorni.

Insomma, a Cortina d’Ampezzo, l’americana avrà letteralmente un appuntamento con la storia. O forse è la storia ad avere un appuntamento con Lindsey Vonn (senza ancora saperlo). Chissà se le due si incontreranno. La risposta la avremo a strettissimo giro.