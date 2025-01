Scherma, Foconi concede il bis e trionfa anche a Parigi

Continua la stagione eccezionale di Alessio Foconi. Dopo la vittoria a Takasak, il fiorettista azzurro conquista un altro successo in Coppa del Mondo a Parigi. Si tratta della decima affermazione in carriera, se si sommano le sette in Coppa e le tre nel Grand Prix. Una vittoria arrivata al termine di una splendida finale per Foconi, che ha battuto per 15-10 l’americano Alexander Massialas. Un successo che sa anche un po’ di rivincita per Foconi, che qualche mese a Parigi durante i Giochi era stato protagonista in negativo nella finale a squadre con un blackout improvviso per un campione del suo calibro.

In semifinale il ternano ha superato con autorità lo spagnolo Carlos Llavador per 15-10, aprendosi la strada verso la finale. Il fiorettista iberico si è invece consolato, salendo comunque sul gradino più basso del podio insieme al ceco Alexander Choupenitch, battuto per 15-13 da Massialas.

Foconi è stato l’unico azzurro a raggiungere i quarti di finale, dove ha ottenuto un’importante vittoria contro il bi-campione olimpico Cheung Ka Long con il punteggio di 15-10. Negli ottavi, invece, il fiorettista ternano aveva vinto il derby azzurro contro Guillaume Bianchi dopo un assalto molto combattuto per 15-13.

Negli ottavi si è fermato il cammino di Filippo Macchi, sconfitto dallo spagnolo Llavador con il punteggio di 15-11. Fuori nello stesso turno anche Davide Filippi, battuto 15-9 dal russo Kiril Borodachev, ed Edoardo Luperi, sconfitto dall’americano Massialas dopo un assalto decisamente equilibrato per 15-13.

C’era sicuramente grande attesa per il ritorno in pedana di Tommaso Marini, ma il marchigiano si è arreso ai sedicesimi nel derby azzurro proprio contro Luperi, che ha vinto la sfida tutta italiana per 15-8. Eliminazione ai sedicesimi anche per Giulio Lombardi (15-9 con Borodachev), mentre si sono arresi al primo turno Giuseppe Franzoni (15-12 contro l’americano Chamley-Watson, Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli, battuti in due derby azzurri rispettivamente da Macchi (15-9) e Bianchi (15-7).