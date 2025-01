Scherma, fiorettisti in trionfo a Parigi. Vittoria all’ultima stoccata contro il Giappone

Una domenica fantastica per il fioretto italiano. Dopo la vittoria delle azzurre ad Hong Kong, si è aggiunta anche quella degli azzurri nella tappa di Coppa del Mondo a Parigi. Un trionfo emozionante quello del quartetto composto da Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi, dopo una finale incredibile contro il Giappone chiusa all’ultima stoccata per 45-44. Una piccola rivincita olimpica per gli azzurri, visto che i nipponici avevano sconfitto l’Italia nella finale di Parigi 2024.

Davvero palpitante la sfida tra Italia e Giappone, anche se gli azzurri sembravano in controllo dopo il 5-0 di Foconi a Iimura ed il susseguente +9 (35-26) a due assalti dal termine. Matsuyama ha accorciato sul -6 nell’assalto con Lombardi, poi Shikine è riuscito a portare Macchi sul 44-44. A quel punto il toscano è riuscito a mettere lui la stoccata della vittoria, facendo esplodere la gioia di tutto il gruppo azzurro.

In precedenza gli azzurri avevano battuto in semifinale i padroni di casa della Francia con il punteggio di 45-39. I transalpini sono poi stati sconfitti anche nella finali del terzo posto dagli Stati Uniti per 45-33.

Il cammino dell’Italia era cominciato negli ottavi di finale con la netta vittoria sulla Spagna per 45-15. Successivamente è arrivato il successo nei quarti di finale sulla Corea del Sud per 45-34.