Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao 2025. Fatti e cifre della “Cattedrale d’Oriente”

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si sposta dal settentrionale Hokkaido, alla principale isola dell’arcipelago giapponese, ovvero l’Honshu. Come di consueto, il Monte Zao (situato in prossimità della città di Yamagata) ospiterà la seconda tappa della lunga trasferta nipponica.

Il trampolino costruito in questa località è uno dei più utilizzati nella storia del massimo circuito, essendo uno dei pochi ad aver ospitato più di 20 gare individuali. A onor del vero, ha a lungo detenuto record di impianto sul quale si è tenuto il numero più elevato competizioni. La pandemia ha però fatto perdere più eventi al Giappone di quanto non sia capitato ad altri Paesi.

Va rimarcato come il programma del weekend preveda due prove individuali (venerdì e domenica) nel mezzo delle quali ne è incastonata una a coppie (sabato). La cosiddetta Super Team é destinata a diventare olimpica a partire dall’edizione di Milano-Cortina 2026.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°8

Borgo: Zao (Giappone)

Struttura: Zaō jampu-dai (HS102)

Competizioni ospitate: 21

Prima gara: 3 marzo 2012

Ultima gara: 19 gennaio 2024

VINCITRICI ULTIMI 10 ANNI

2015 – VOGT Carina (GER)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2016 – TAKANASHI Sara (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2017 – ITO Yuki (JPN)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2018 – LUNDBY Maren (NOR)

2019 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – LOUTITT Alexandria (CAN)

2023 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – PREVC Nika (SLO)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

13 – TAKANASHI Sara [JPN] (7-5-1)

5 – ITO Yuki [JPN] (2-3-0)

4 – PINKELNIG Eva [AUT] (3-1-0)

4 – KREUZER {Née HÖLZL} Chiara [AUT] (0-2-2)

2 – SEIFRIEDSBERGER Jacqueline [AUT] (0-2-0)

2 – LOUTITT Alexandria [CAN] (1-0-1)

2 – VTIC Maja [SLO] (0-1-1)

2 – STRØM Anna Odine [NOR] (0-1-1)

1 – PREVC Nika [SLO] (1-0-0)

1 – FREITAG Selina [GER] (0-1-0)

1 – KLINEC Ema [SLO] (0-0-1)

1 – SCHMID {Nèe ALTHAUS} Katharina [GER] (0-0-1)

PODI DIVISI PER NAZIONE

17 (8-8-1) – GIAPPONE

14 (4-6-4) – AUSTRIA

8 (1-2-5) – GERMANIA

7 (3-1-3) – NORVEGIA

5 (1-1-3) – SLOVENIA

4 (2-1-1) – USA

3 (0-1-2) – RUSSIA

2 (1-0-1) – CANADA

1 (0-1-0) – ITALIA

1 (0-0-1) – SVIZZERA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 5

Ingressi in zona punti: 4

Miglior risultato: 10a il 19 gennaio 2020

MALSINER Jessica

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 19a il 19 gennaio 2024

SIEFF Annika

Gare disputate: 1

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 23a il 19 gennaio 2024