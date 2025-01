Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Sapporo 2025. Okurayama, trampolino da misure eclatanti!

Per la Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci, il mese di gennaio coincide storicamente con una lunga trasferta in Giappone. Il 2025 non fa eccezione, dunque le ragazze volanti saranno impegnate per due settimane consecutive nella terra del Sol Levante.

La prima delle due tappe nipponiche si terrà a Sapporo, nella settentrionale isola dell’Hokkaido. Gli aficionados sanno bene cosa rappresenta questa località per la pratica della disciplina nell’arcipelago giapponese.

Va sottolineato come ormai sia dato per acquisito il fatto di gareggiare sull’Okurayama, ovverosia il trampolino grande. Inizialmente si utilizzava il Miyanomori, leggasi il trampolino piccolo, ma ormai anche le donne si sono trasferite sull’impianto più probante e spettacolare.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°7

Borgo: Sapporo (Giappone)

Competizioni tout-court ospitate: 20

Struttura: Okurayama (HS134)

Competizioni sul Large Hill: 8

Prima gara (NH): 2 febbraio 2013

Prima gara (LH): 12 gennaio 2019

Ultima gara: 14 gennaio 2024

TUTTE LE VINCITRICI LARGE HILL

2019 – IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

2019 – LUNDBY Maren (NOR)

2020 – KRAMER Marita (AUT)

2020 – PINKELNIG Eva (AUT)

2023 – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina (GER)

2023 – OPSETH Silje (NOR)

2024 – PINKELNIG Eva (AUT)

2024 – ITO Yuki (JPN)

DONNE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

LARGE HILL

5 (2-0-3) – PINKELNIG Eva [AUT]

3 (1-2-0) – SCHMID {Née ALTHAUS} Katharina [GER]

2 (0-2-0) – KLINEC Ema [SLO]

2 (0-1-1) – SEYFARTH Juliane [GER]

1 (1-0-0) – KRAMER Marita [AUT]

1 (1-0-0) – OPSETH Silje [NOR]

1 (1-0-0) – ITO Yuki [JPN]

1 (0-1-0) – RAUTIONAHO Jenny [FIN]

1 (0-0-1) – KVANDAL Eirin Maria [NOR]

1 (0-0-1) – VODAN {Née KRIZNAR} Nika [SLO]

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

LARGE HILL

8 (4-0-4) – AUSTRIA

6 (2-2-2) – NORVEGIA

5 (1-3-1) – GERMANIA

3 (0-2-1) – SLOVENIA

1 (1-0-0) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – SLOVENIA

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 8

Ingressi in zona punti: 7

Miglior risultato: 16a l’11 gennaio 2020

MALSINER Jessica

Gare disputate: 3

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 22a sia il 7 che l’8 gennaio 2023

SIEFF Annika

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 24a il 13 gennaio 2024