Rune vince l’esibizione Red Bull Bassline, anche Berrettini presente tra sorrisi e divertimento

La sera di Melbourne, sulla Rod Laver Arena, è stata caratterizzata da un’esibizione tutta marchiata Red Bull, e infatti denominata Red Bull Bassline. Sei i protagonisti, che hanno disputato dei mini tie-break sui 5 punti (al meglio dei due su tre) e, soprattutto, si sono divertiti parecchio anche in compagnia dell’ex numero 7 del mondo Barbara Schett, austriaca che dopo la carriera per anni è stata volto di Eurosport, e di Dylan Alcott, australiano 15 volte campione Slam nella categoria dei quad.

I giocatori presenti sono stati suddivisi in due gruppi: il Red Group, composto da Matteo Berrettini, Kei Nishikori e Casper Ruud, e il Blue Group, composto da Fabian Marozsan, Alexei Popyrin e Holger Rune. Come vengono determinati i primi a servire? Semplicissimo: morra cinese.

Berrettini, la cui storica sponsorizzazione Red Bull si è intonata in pieno con l’evento, ha giocato e perso sia con il giapponese (5-3 5-4) che con il norvegese (3-5 5-4 5-2), ma soprattutto c’è stato tanto divertimento e una grande quantità di sorrisi, nonché di interazione con il pubblico presente in buona quantità. Simpatico poi il siparietto con Barbara Schett che, nel pieno del confronto con Ruud, offre al romano una Red Bull, che lui ovviamente accetta. Del resto, il concetto è sempre quello: Red Bull ti mette le ali. La terza partita la vince Nishikori 5-2 5-3.

Nell’altro gruppo, Popyrin, appena giunto dall’esibizione giocata e persa con Jannik Sinner, ha fatto gli onori di casa con ottimo spirito, anche se poi sul campo Marozsan e Rune si sono imposti (5-2 5-3 per l’ungherese, 5-3 5-2 per il danese). Nel terzo minimatch è Rune a imporsi per 5-3 0-5 5-4 (con tanto di scambio lungo finale), mentre Berrettini s’ingegna a fare l’intervistatore di Ruud mentre il norvegese pedala sulla cyclette.

Prima della finale dell’evento si esibisce Oliver Cronin, artista ventitreenne emerso negli ultimi cinque anni e con un tour europeo in arrivo nel mese di marzo dopo aver raccolto una buona fama nella sua Australia. Poi entrano in campo Ruud e Rune, con il danese che emerge vincitore con un pirotecnico 5-1 1-5 5-1. Si finisce con i sorrisi di tutti: del resto, è un momento di tranquillità in mezzo agli allenamenti.

RED BULL BASSLINE: LE PARTITE

Match 1 Red Group – Nishikori-Berrettini 5-3 5-4

Match 1 Blue Group – Marozsan-Popyrin 5-2 5-3

Match 2 Red Group – Ruud-Berrettini 3-5 5-4 5-2

Match 2 Blue Group – Rune-Popyrin 5-3 5-2

Match 3 Red Group – Nishikori-Ruud 5-2 5-3

Match 3 Blue Group – Rune-Marozsan 5-3 0-5 5-4

Finale – Rune-Ruud 5-1 1-5 5-1