Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia sogna il podio juniores

Mancano poche ore ormai all’inizio del Guinness Sei Nazioni 2025, con il torneo juniores che prenderà il via già questa sera con Irlanda-Inghilterra. Domani sera, invece, a Edimburgo l’esordio per l’Italia di Roberto Santamaria che affronterà la Scozia. Ma che Italia sarà e dove può puntare?

Sarà la prima Italia con Santamaria in panchina in un Sei Nazioni e il nuovo coach spera di bissare almeno il risultato di un anno fa, quando con due successi gli azzurrini chiusero il torneo al quarto posto. Il sogno è quello di salire sul podio continentale, come avvenne due anni fa, o conquistare tre successi come nel 2022.

Insomma, come si vede gli azzurrini da anni se la giocano alla pari con quasi tutte le formazioni del Sei Nazioni e anche quest’anno ci proveranno, puntando sulla qualità di giocatori come Bellotto, Drago, Milano e Zanandrea, nomi che si spera possano farsi valere in questi due mesi e lanciare in alto l’Italia.

ITALIA – convocati

Matteo BELLOTTO (Mogliano Veneto Rugby)

Niccolò BENI (Biarritz Olympique)

Pietro BETTINI (Rugby Parabiago)

Carlo Antonio BIANCHI (Unione Rugby Firenze)

Gioele BOCCATO (Verona Rugby)

Nicola BOLOGNINI (Rugby Badia 1981)

Christian BRASINI (Livorno Rugby)

Alessio CAIOLO-SERRA (Stade Olympique Chambérien Rugby)

Nelson CASARTELLI (Rugby Paese)

Giacomo CASIRAGHI (Biella Rugby Club)

Pietro CELI (Livorno Rugby)

Daniele COLUZZI (Colleferro Rugby 1965)

Alessandro DRAGO (Mogliano Veneto Rugby)

Jules DUCROS (Montpellier Herault Rugby)

Malik FAISSAL (Rugby Parma FC 1931)

Simone FARDIN (Rugby Casale)

Roberto FASTI (Rugby Casale)

Pietro MELEGARI (Cus Torino)

Mattia MIDENA (Rugby Paese)

Giacomo MILANO (Rugby Noceto FC)

Antony Italo MIRANDA (Rugby Paese)

Giacomo NDOUMBE LOBE (Rugby Paese)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath Rugby Academy)

Sergio PELLICCIOLI (Rugby Petrarca)

Gianmarco PIETRAMALA (Unione Rugby Firenze)

Alessandro Ryu RAGUSI (Racing Club de France Rugby)

Tommaso REDONDI (Verona Rugby)

Giulio SARI (US Oyonnax Rugby)

Edoardo TODARO (Northampton Saints Academy)

Bruno VALLESI (Rugby Viadana 1970)

Federico ZANANDREA (Mogliano Veneto Rugby)