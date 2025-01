Rugby, Sei Nazioni 2025: la Francia ritrova Dupont e Ntamack per il Galles

Prende il via venerdì sera il Guinness Sei Nazioni 2025 e allo Stade de France di Saint-Denis, Parigi, scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e il Galles per il match che inaugurerà il torneo. E Fabien Galthie ritrova la sua coppia d’oro in mediana per dare la caccia al titolo.

Dopo aver saltato l’edizione 2024 per prepararsi al meglio per le Olimpiadi di Parigi 2024, infatti, a numero 9 ci sarà Antoine Dupont, probabilmente il miglior giocatore al mondo in questo momento. E a far coppia con lui torna, dopo i tanti infortuni, Romain Ntamack, chiamato a riconquistare definitivamente la maglia titolare della Francia.

Tante le assenze per infortunio per la Francia, che dovrà rinunciare a Gael Fickou, Jonathan Danty, Anthony Jelonch, Reda Wardi, Charles Ollivon e Damian Penaud, mentre Galthie rinuncia anche a Matthieu Jalibert, fuori dai 23 di giornata.

A far discutere, però, la scelta del ct transalpino di aver convocato e portato in panchina Hugo Auradou e Oscar Jegou. I due giocatori erano stati arrestati l’estate scorsa durante il tour in Argentina della Francia, accusati di stupro. Nonostante le accuse siano cadute in Francia molti hanno storto il naso dopo la convocazione.

FRANCIA – formazione

15 Thomas Ramos, 14 Théo Attissogbe, 13 Pierre-Louis Barassi, 12 Yoram Moefana, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Grégory Alldritt, 7 Paul Boudehent, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Alexandre Roumat, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Jean-Baptiste Gros

In panchina: 16 Julien Marchand, 17 Cyril Baille, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Hugo Auradou, 20 Mickaël Guillard, 21 Oscar Jegou, 22 Nolann Le Garrec, 23 Émilien Gailleton