Rugby, le Zebre Parma devono battere Perpignan in Challenge Cup

Ultima giornata della prima fase della Challenge Cup di rugby e ultimo impegno casalingo per le Zebre Parma che ospitano il Perpignan. La franchigia federale è matematicamente ancora in corsa per i playoff, ma è obbligata a vincere, possibilmente con bonus, contro i francesi, ma tutto potrebbe già decidersi tra oggi e domani.

Con le Zebre Parma ultime con 2 punti e Perpignan quinta con 6, infatti, il match del Lanfranchi è uno scontro diretto. Vincendo gli emiliani possono raggiungere i 6 o 7 punti, ma non potrebbe bastare. A 6 punti, infatti, ci sono anche i Cheetahs, mentre a quota 7 troviamo Cardiff. Per andare ai playoff la squadra di Brunello dovrà chiudere davanti ad almeno due di queste formazioni, ma domenica i giochi potrebbero essere già chiusi.

Questa sera, infatti, si disputa Cardiff-Connacht, mentre domani sarà la volta di Lione-Cheetahs. E le Zebre Parma saranno davanti al video a tifare per irlandesi e francesi, sperando che Cardiff e Cheetahs perdano senza conquistare punti di bonus. Perché in caso diverso le due squadre sarebbero irraggiungibili, rendendo la partita di Parma inutile per le Zebre. In caso di ko di Cardiff e Cheetahs, invece, allora tutto si deciderà nell’ultimo match, dove anche i bonus saranno decisivi.

E con la differenza punti che, a oggi, penalizza le Zebre, serviranno due nette vittorie di Connacht e Lione e poi una vittoria larga della franchigia federale per avere una situazione che possa premiare la squadra emiliana. Insomma, domenica Simone Gesi e compagni si giocheranno l’intera stagione europea, sapendo che potrebbe non bastare.