Rugby, la Scozia ai raggi X. Una squadra che cova ambizioni anche di vittoria finale

L’Italia esordirà nel Guinness Sei Nazioni 2025 sabato pomeriggio a Edimburgo contro la Scozia di Gregor Townsend. Un esordio ricco di insidie, come tutti i match della prima giornata del torneo, quando ogni squadra arriva senza avere certezze sul proprio stato di forma, né su che avversaria si troverà di fronte. Ma di sicuro la Scozia è una formazione che è cresciuta molto negli ultimi anni e i britannici vogliono stupire e puntare al titolo.

Lo fanno con una linea dei trequarti di assoluto livello, a partire da Finn Russell in mediana, con l’apertura che è genio e sregolatezza, ma che se è in giornata positiva è una variabile che può essere decisiva. A lui si aggiungono campioni del calibro di Huw Jones, Duhan van der Merwe o Blair Kinghorn, tutti capaci di rompere le linee difensive.

Punto debole fino a qualche anno fa, oggi anche la mischia scozzese è un’arma vincente per i ragazzi di Gregor Townsend. Giocatori come Rory Sutherland e Zander Fagerson sanno essere decisivi in mischia chiusa, mentre talenti come Grant Gilchrist e Jamie Ritchie possono fare la differenza in touche.

La Scozia, dunque, va sicuramente considerata un’outsider del Sei Nazioni, ma non sarebbe sorprendente se dovesse puntare più in alto. Giocatori di talento, voglia di tornare a conquistare un trofeo che manca da troppo tempo e se gli scozzesi riusciranno a mantenere la continuità e a gestire la pressione nei momenti chiave, il sogno di vincere il Sei Nazioni potrebbe finalmente diventare realtà.

SCOZIA – convocati

Avanti

Ewan Ashman – Edinburgh Rugby (22)

Jamie Bhatti – Glasgow Warriors (35)

Gregor Brown – Glasgow Warriors (4)

Dave Cherry – Edinburgh Rugby (11)

Luke Crosbie – Edinburgh Rugby (12)

Rory Darge – Glasgow Warriors (25)

Jack Dempsey – Glasgow Warriors (22)

Matt Fagerson – Glasgow Warriors (50)

Zander Fagerson – Glasgow Warriors (70)

Euan Ferrie – Glasgow Warriors (esordiente)

Grant Gilchrist – Edinburgh Rugby (75)

Jonny Gray – Bordeaux Bègles (77)

Cameron Henderson – Leicester Tigers (1)

Patrick Harrison – Edinburgh Rugby (3)

Will Hurd – Leicester Tigers (4)

Ewan Johnson – Oyonnax (4)

Jack Mann – Glasgow Warriors (esordiente)

Alexander Masibaka – Soyaux-Angoulême (esordiente)

D’Arcy Rae – Edinburgh Rugby (2)

Jamie Ritchie – Edinburgh Rugby (54)

Pierre Schoeman – Rugby di Edimburgo (37)

Rory Sutherland – Glasgow Warriors (37)

Marshall Sykes – Rugby di Edimburgo (1)

Trequarti

Fergus Burke – Saracens (esordiente)

Matt Currie – Edinburgh Rugby (4)

Jamie Dobie – Glasgow Warriors (9)

Darcy Graham – Edinburgh Rugby (42)

George Horne – Glasgow Warriors (34)

Rory Hutchinson – Northampton Saints (8)

Huw Jones – Glasgow Warriors (53)

Tom Jordan – Glasgow Warriors (3)

Blair Kinghorn – Tolosa (55)

Stafford McDowall – Glasgow Warriors (8)

Finn Russell – Bath Rugby (82)

Arron Reed – Sale Sharks (3)

Kyle Rowe – Glasgow Warriors (9)

Duhan van der Merwe – Edinburgh Rugby (44)

Ollie Smith – Glasgow Warriors (9)

Ben White – Tolone (24)