Rugby: il Sei Nazioni torna sulla Rai, accordo con Sky per le partite dell’Italia

Dopo 22 anni dall’ultima volta, le partite del Sei Nazioni torneranno a essere irradiate dalla Rai in diretta. La tv di Stato ha acquisito i diritti in chiaro degli incontri dell’Italia, che torneranno sulla tv pubblica attraverso la trasmissione in simulcast con Sky. Lo comunicano Federazione Italiana Rugby e Rai in un comunicato congiunto.

In particolare, l’accordo è stato raggiunto per il Sei Nazioni principale, quello femminile e quello Under 20, ma anche per le Autumn Series che vedranno l’Italia confrontarsi con Australia, Sudafrica e Samoa. Primo appuntamento il 31 gennaio alle 20:15 con l’Under 20 impegnata in Scozia, poi ci sarà il “main event” del 1° febbraio alle 15:15 a Murrayfield. Il torneo femminile segue invece un calendario diverso, che va dalla fine di marzo alla fine di aprile.

Si tratta di un ritorno che arriva, appunto, dopo una lunghissima assenza del torneo dagli schermi della Rai, che lo ha trasmesso dal 2000 al 2003 per poi cedere il passo a La7 dal 2004 al 2013 (prima in diretta, poi in differita). Successivamente è intervenuta DMAX, che si è occupata della trasmissione in chiaro dal 2014 al 2021, poi è arrivata TV8 dal 2022 al 2024. In questo periodo, si è spesso inserita Sky, che in numerose annate (comprese le ultime) ha arricchito il proprio palinsesto con il torneo più noto nel rugby del nostro emisfero.

Inoltre, si va così a chiudere una sorta di anomalia storica, dal momento che l’Italia era rimasta per lunghissimo tempo l’unica a non avere una trasmissione del Sei Nazioni del tutto o in parte su una tv pubblica. Andiamo a comprendere com’è la situazione nei vari Paesi coinvolti.

In Francia, la trasmissione è affidata a France2, che trasmette tutti gli incontri. Nelle entità che compongono il Regno Unito le cose sono così suddivise: su BBC One vanno in onda gli incontri interni di Scozia e Galles, su ITV1 sono trasmesse le partite in casa di Inghilterra, Francia, Irlanda e Italia, mentre su S4C, che è la tv pubblica del Galles, vanno in onda i match della BBC in lingua gallese. Più particolare il caso dell’Irlanda, che divide a metà la propria programmazione tra RTE (tv di Stato) e Virgin Media Television (privata, un tempo nota come TV3).

Di recente il coinvolgimento della Rai nel rugby era stato rinnovato dall’acquisizione dei diritti televisivi dei match dei Mondiali tanto nel 2019 quanto nel 2023, secondo una formula che prevedeva di irradiare gli incontri dell’Italia e una selezione di altri scelti, tra cui le fasi finali. Va inoltre ricordato che i match del Sei Nazioni che riguardano l’Italia sono inseriti nella delibera AGCOM riguardante gli eventi da trasmettere obbligatoriamente in chiaro.