Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La classifica degli stipendi: Bagnaia cresce, ma Marquez è mister X

Il Mondiale MotoGP 2025 prenderà il via nel weekend del 28 febbraio-2 marzo col GP della Thailandia. Sarà il circuito di Buriram a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 22 Gran Premi e che durerà più di otto mesi, concludendosi il 16 novembre a Valencia. Si preannuncia grande spettacolo in giro per tutto il Pianeta, i centauri sono pronti a fronteggiarsi per la conquista del titolo iridato.

Si accendono i motori e ne vedremo davvero delle belle. Francesco Bagnaia punterà a rimettere il naso davanti a tutti dopo aver perso il duello con Jorge Martin: il piemontese sarà sempre in sella alla Ducati ufficiale per inseguire la terza corona, mentre lo spagnolo ha lasciato la Ducati Pramac e si è accasato alla Aprilia. Marc Marquez è diventato un nuovo pilota ufficiale della Ducati e punta a tornare grande con la scuderia di Borgo Panigale.

Questo è il quadro sportivo che ci aspetta tra un paio di mesi, ma un’altra domanda molto frequente che si fanno gli appassionati riguarda gli stipendi dei piloti: quanti soldi guadagnano gli uomini che corrono in MotoGP? Parliamo di cifre relativamente elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno. Gli stipendi e gli emolumenti del 2025 non sono ancora stati svelati in maniera quantomeno ufficiosa, dunque diamo uno sguardo a quanto i centauri hanno portato a casa nel corso del 2024 secondo una classifica resa nota da MotoSprint.

Francesco Bagnaia può fare affidamento su uno stipendio di 7 milioni di euro. Il piemontese è il centauro più pagato nel Motomondiale, ma attenzione: gli emolumenti di Marc Marquez non sono stati resi noti, dunque la classifica ha un grandissimo asterisco. Jorge Martin avrebbe percepito soltanto un milione di euro, mentre Fabio Quartararo ne avrebbe guadagnati ben sei dalla Yamaha e Maverick Vinales ne avrebbe portati a casa 4 dalla Aprilia, gli stessi di Johann Zarco con Honda. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di MotoGP nel 2024.

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI MOTOGP (nel 2024)

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 7 milioni di euro

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 6 milioni di euro

3. Maverick Vinales (Aprilia) 4 milioni di euro

4. Johann Zarco (Honda) 4 milioni di euro

5. Jack Miller (KTM) 3 milioni di euro

6. Joan Mir (Honda) 3 milioni di euro

7. Alex Rins (Yamaha) 2,2 milioni di euro

8. Aleix Espargarò (Aprilia) 2 milioni di euro

9. Jorge Martin (Ducati) 1 milione di euro

9. Brad Binder (KTM) 1 milione di euro

ATTENZIONE: non è stato svelato lo stipendio di Marc Marquez.