Quando si gioca Paolini-Muchova, United Cup 2025: orario, programma, tv

Sarà Jasmine Paolini ad aprire le danze nei quarti di finale, in programma venerdì 3 gennaio 2025, a partire dalle ore 7.30 italiane, della United Cup 2025 di tennis: l’Italia, vittoriosa nel Gruppo D della prima fase, sfiderà la miglior seconda della città di Sydney, ovvero la Cechia.

Nel singolare femminile che aprirà il tie, infatti, l’azzurra sarà opposta alla ceca Karolina Muchova, giunta al torneo con lo special ranking di numero 9 WTA ed avversaria ostica per l’azzurra, visti i precedenti tutti negativi per Paolini, sempre sconfitta in quattro incroci.

Il match Paolini-Muchova, valido per la United Cup 2025 di tennis, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 2025

Venerdì 3 gennaio 2025 – Ken Rosewall Arena, Sydney (Australia)

