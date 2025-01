Quando le prossime gare di Goggia e Brignone: i primi appuntamenti del 2025

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino proseguirà per il comparto femminile nel nuovo anno solare con la tappa di Kranjska Gora, in Slovenia: sono state diramate le convocate dell’Italia e sia Federica Brignone che Sofia Goggia prenderanno parte soltanto al gigante previsto sabato 4 gennaio.

Pochi giorni dopo le due azzurre saranno in gara in Austria, a St. Anton, per un fine settimana dedicato alle discipline veloci, con discesa e super-G dell’11 e 12 gennaio. Le italiane, poi, saranno attese da un altro weekend dedicato alle gare veloci, previsto in Italia, a Cortina d’Ampezzo, ancora con discesa e super-G il 18 e 19 gennaio.

Seguirà poi per entrambe un’altra gara in gigante, nell’occasione rappresentata ancora da una tappa di casa, quella infrasettimanale di martedì 21 gennaio a Kronplatz. Nel fine settimana seguente, infine, ancora gare veloci a Garmisch-Partenkirchen (Germania), con discesa e super-G il 25 e 26 gennaio.

CALENDARIO SOFIA GOGGIA E FEDERICA BRIGNONE

04 gennaio Kranjska Gora (Slovenia), gigante

11-12 gennaio St. Anton (Austria), discesa e super-G

18-19 gennaio Cortina d’Ampezzo (Italia), discesa e super-G

21 gennaio Kronplatz (Italia), gigante

25-26 gennaio Garmisch-Partenkirchen (Germania), discesa e super-G