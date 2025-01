Quando iniziano i Mondiali di biathlon 2025? Orari giornalieri, programma, tv, streaming

Dal 12 al 23 febbraio i Mondiali di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) saranno l’evento clou della stagione agonistica. I migliori rappresentanti vorranno essere pronti all’eventualità e si prospetta una competizione molto aperta in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo di primo piano.

Come è noto, non ci sarà chi nell’ultima edizione a Nové Město na Moravě è stata tra le protagoniste. Stiamo parlando di Lisa Vittozzi. Un infortunio alla schiena, nel corso della pre-season, l’ha costretta a essere spettatrice per tutto il percorso di quest’ultimo anno agonistico, volendosi curare al meglio e recuperare il pieno delle energie in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Spetterà quindi a Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel essere i riferimenti. La campionessa altoatesina, a proposito di Giochi, ha deciso di proseguire nonostante l’incedere del tempo per godersi al meglio delle proprie possibilità l’evento a Cinque Cerchi in casa. Il trentino, invece, vorrebbe arrivarci nel pieno delle proprie potenzialità. I Mondiali, per entrambi, quindi sono una tappa di verifica importante.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Mercoledì 12 febbraio

Ore 14.30 Staffetta mista

Venerdì 14 febbraio

Ore 15.05 Sprint 7.5 km femminile

Sabato 15 febbraio

Ore 15.05 Sprint 10 km maschile

Domenica 16 febbraio

Ore 12.05 Inseguimento 10 km femminile

Ore 15.05 Inseguimento 12.5 km maschile

Martedì 18 febbraio

Ore 15.05 Individuale 15 km femminile

Mercoledì 19 febbraio

Ore 15.05 Individuale 20 km maschile

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Staffetta single mixed

Sabato 22 febbraio

Ore 12.05 Staffetta 4×6 km femminile

Ore 15.05 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45 Mass start 12.5 km femminile

Ore 16.05 Mass start 15 km maschile

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport