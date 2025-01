Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (16 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Sarà un day 5 ricchissimo di match e ricchissimo di italiani domani agli Australian Open: dopo il solo Francesco Passaro in campo oggi (con i doppi Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini), domani saranno addirittura sei gli azzurri tra maschile e femminile a scendere in campo per completare il programma dei secondi turni.

Il più atteso in assoluto sarà chiaramente Jannik Sinner che affronta la wild card australiana Tristan Schoolkate in un secondo turno che dovrebbe riservare meno insidie del primo contro Nicolas Jarry, che per due set è stato davvero impegnativo per il livello tenuto dal cileno. Favoritissima al femminile anche Jasmine Paolini opposta all’americana Renata Zarazua.

Molto intrigante il secondo turno tra Matteo Berrettini che si preannuncia combattuto ed equilibrato, ma il romano si può giocare le sue carte: al primo turno è apparso in grande spolvero. C’è Lorenzo Sonego che affronterà un giocatore sulla bocca di tutti come Joao Fonseca, Lorenzo Musetti che troverà Denis Shapovalov in un match imperscrutabile e Lucia Bronzetti che se la vedrà contro la rumena Jacqueline Cristian.

Guarda gli Australian Open su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il programma dei match degli italiani, la cui copertura sarà garantita in base al palinsesto dai canali lineari di Eurosport, Eurosport 1 o Eurosport 2; in streaming su Discovery+ per tutti i match integrali, Sky Go, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutti gli incontri degli azzurri.

ITALIANI DOMANI IN CAMPO AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 16 gennaio

Rod Laver Arena – A partire dalle 9.00

Jannik Sinner [1] vs Tristan Schoolkate

A seguire

Jasmine Paolini [4] vs Renata Zarazua

John Cain Arena – 3º match dalle 1.00, non prima delle 7.00

Matteo Berrettini vs Holger Rune [13]

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, Eurosport 2 in base al palinsesto

Diretta streaming: Discovery+ per tutti i match integrali, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport (match degli italiani)