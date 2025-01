Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (15 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Domani, mercoledì 15 gennaio, sarà protagonista un solo italiano sui campi di Melbourne dell’edizione 2025 degli Australian Open. Si tratta di Francesco Passaro che ha vissuto finora un avventura nella terra dei canguri decisamente particolare. Un day-4 dello Slam aussie in cui saranno i secondi turni a entrare in gioco.

Passaro, infatti, non è entrato in tabellone dalla porta principale come si suol dire. L’umbro, per questioni di classifica, ha affrontato le qualificazioni e la sua avventura si era chiusa con una sconfitta nel turno decisivo per il pass. Nel sorteggio dei lucky loser, la fortuna è stata dalla sua parte e la dea bendata è stata compagna di viaggio anche per altri motivo.

Francesco poteva essere parte del main draw solo in caso di defezione dell’ultimo momento di un tennista in tabellone. Il caso ha voluto che questo tennista fosse Fabio Fognini, che per un infortunio al piede ha lasciato il suo posto al connazionale. È stato Passaro ieri a giocare contro Grigor Dimitrov (n.10 del mondo) e l’epilogo anche qui è arrivato prima del previsto.

Sì, perché anche il bulgaro si è presentato al Major non in perfette condizioni. Ritiratosi a Brisbane per un problema a una gamba, il tutto si è replicato nel secondo set, dopo che Passaro si era imposto nel primo 7-5. Di conseguenza, prima vittoria Slam per il nostro portacolori e sfida contro il francese Benjamin Bonzi sul campo n.3. Una giornata in cui saranno di scena anche i doppi, con particolare attenzione alle coppie formate da Sara Errani e Jasmine Paolini (campionesse olimpiche) e Andrea Vavassori e Simone Bolelli, recentemente vincitori del torneo di Adelaide.

Di seguito il programma della partita in questione, la cui copertura sarà garantita dai canali di Eurosport, Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIANI DOMANI IN CAMPO AUSTRALIAN OPEN 2025

Mercoledì 15 gennaio

CAMPO 5 – Inizio dalle 01.00 italiane

S. Bolelli/A. Vavassori vs C. Frantzen/H. Jebens

A seguire

K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo vs A. Danilina / I. Khromacheva [8]

A seguire

M. Bortolotti / F. Cobolli vs L. Darderi / D. Hildalgo

CAMPO 13 – Inizio ore 01.00 italiane

M. Frech [23] vs A. Blinkova

A seguire

B. Bonzi vs F. Passaro [LL]

A seguire

M. Polmans / M. Ramios [WC] vs M. Guinard / A. Rinderknech

CAMPO 14 – Inizio alle ore 01.00

R. Srmakova / V. Tomova vs X. Jiang / Y. Wang

A seguire

K. Mladenovic / S. Zhang [9]

A seguire

Y. Putintseva / X. Wang vs X. Wang / S. Zheng

A seguire non prima delle ore 07.30 italiane

S. Errani / J. Paolini [4] vs P. Hon / D. Saville [WC]

A seguire

N. Lammons / J Withrow [7] vs M. Giron / E. King

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD, Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Diretta testuale: OA Sport (match italiani)