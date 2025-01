Quando giocano Errani/Paolini agli Australian Open? Il nuovo programma e le avversarie

Jasmine Paolini e Sara Errani non sono riuscite a fare il proprio debutto nel torneo di doppio agli Australian Open 2025 a causa della fitta pioggia che nella giornata odierna si è abbattuta sul cemento di Melbourne. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 avrebbero dovuto affrontare le australiane Priscilla Hon e Daria Saville, ma le avversità meteo hanno costretto gli organizzatori del primo Slam della stagione a stravolgere il programma.

Dopo la cancellazione odierna, infatti, l’incontro non è stato rinviato a giovedì 16 gennaio, probabilmente a causa dell’impegno della toscana nel torneo di singolare (secondo turno contro la poco quotata messicana Renata Zarazua). Quando giocheranno Paolini ed Errani in doppio agli Australian Open? Con buona probabilità il loro match valido per il primo turno andrà in scena venerdì 17 gennaio, l’ordine di gioco verrà comunicato nella giornata di domani.

Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico contro le padrone di casa, ammesse al torneo con una wild card in caso di qualificazione al secondo turno, le nostre portacolori incrocerebbero la coppia composta dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le teste di serie numero 4 del tabellone hanno tutte le carte in regola per farsi strada in un tabellone dove spiccano Siniakova/Townsend, Dabrowski/Routliffe e Hsieh/Ostapenko.