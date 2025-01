Puppo: “Rune non mi ha impressionato, Musetti ha delle armi diverse dagli altri. Occhio a Fritz”

Dario Puppo ha analizzato la ricca giornata degli Australian Open durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Musetti ha avuto un po’ di problemi di adattamento all’inizio per la variabilità della luce ed è andato sotto 0-3, poi ha trovato ordine nel gioco, ha giocato molto bene il tie-break iniziale e poi Shapovalov ha iniziato a frignare. Quando ha smesso a metà partita è diventato pericoloso, ma lì Lorenzo è stato bravo. Non è andato a rete per giocare le volée, mentre quella era la strategia di Shapovalov, che però era troppo nervoso e non aveva più il sorriso“.

Il commentatore di Eurosport è voluto tornare sul brasiliano Joao Fonseca, esaltato dopo la vittoria su Rublev e oggi sconfitto da Lorenzo Sonego: “Nessun giocatore nell’era Open aveva mai affrontato e battuto un top-10 negli Slam al debutto. Nel commentare Fonseca contro Rublev non me lo aspettavo. Si può questionare e qualcuno crede che Rublev sia sgangherato e lo battono tutti, ma con lo stesso concetto oggi Medvedev sarebbe una grandissima ‘pippa’ visto che ha perso con uno contro cui Fonseca ha scherzato alle Next Gen. Quello che ho visto fare a Fonseca mi ha fatto venire in mente la partita di Safin contro Agassi nel 1998, per me finisce lì. Poi qualcuno poteva pensare che Fonseca arrivasse in semifinale per affrontare Sinner, ma io non l’ho mai detto“.

Un passaggio anche sulla sconfitta di Matteo Berrettini contro il danese Holger Rune: “Rune non mi ha impressionato. Secondo me il miglior Berrettini, quello che quando andava al tie-break non ce n’era, lo avrebbe portato al quinto, poi non so se avrebbe vinto“. Lorenzo Musetti ha invece sconfitto Denis Shapovalov: “Fritz è molto pericoloso, sta entrando in una dimensione diversa come giocatore: non diventa matto nei primi turni, gli americani grazie a lui sono sempre più in fiducia. Sono curioso di vedere Shelton-Musetti, mi sembra un Musetti migliore. Il back di Musetti su questi campi è micidiale: ha fatto diventare matto Shapovalov. Deve avere il tempo per giocarlo, ha delle armi diverse dagli altri, ma spesso non riesce a utilizzarle tutte al meglio. Non è solo Sinner, abbiamo tante partite interessanti“.