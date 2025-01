Per Djokovic arrivano i vicoli ‘cechi’. Esame severo già al 3° turno con Machac

Novak Djokovic è stato costretto agli straordinari da Jaime Faria, giocatore portoghese che ha opposto una valida resistenza al tennista serbo. Nel secondo turno degli Australian Open, Nole ha perso il secondo set e dovuto giocare oltre tre ore per spuntarla contro l’interessante tennista lusitano.

A questo punto, il percorso per l’asso serbo inizia a farsi in salita. Nel prossimo incrocio ci sarà il ceco Tomas Machac che, se in giornata, può davvero battere chiunque. Basta chiedere a Carlos Alcaraz a Shanghai. Un tennista brillante, in grado di inventare colpi spettacolari.

Un’indole alla Carlitos, ironia della sorte, ma con picchi di rendimento meno elevati rispetto all’iberico. Sicuramente, però, Machac ci aiuterà a capire il vero stato di forma del balcanico in questo evento. Vicoli “cechi” all’orizzonte non solo con Machac, ma potenzialmente con Jiri Lehecka agli ottavi di finale.

Nell’eventualità sarebbe un altro banco di prova molto interessante per Djokovic, vista la struttura fisica di Jiri. Una bella erta da scalare, con ai quarti di finale probabilmente Alcaraz, che rappresenterebbe uno scontro affascinante, ma anche significativo nel Major australiano.