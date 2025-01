Pattinaggio artistico, due campioni del mondo vittime del terribile incidente aereo a Washington

Un terribile incidente aereo è avvenuto nella scorsa notte sopra i cieli di Washington: si sono scontrati un velivolo dell’American Airlines con a bordo 64 persone sul fiume Potomac e un velivolo militare con tre soldati. Tragedia che purtroppo coinvolge anche il mondo del pattinaggio artistico.

Tra i corpi ritrovati ci sono infatti quelli di Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, ex campioni del mondo di pattinaggio artistico nel 1994 e da tempo stimati allenatori nel settore. La notizia del ritrovamenti dei cadaveri degli ex pattinatori è stata confermata direttamente dal Cremlino.

Non solo i due pattinatori russi, ma secondo quanto riportato dai media locali, nell’incidente potrebbero essere rimasti coinvolti anche 14 pattinatori statunitensi, oltre a familiari e allenatori, in un aereo che, come comunica American Airlines, trasportava 64 persone (60 passeggeri e 4 membri di equipaggio) e nessuno sarebbe superstite.

US Figure Skating, l’ente che gestisce il pattinaggio di figura negli Stati Uniti, ha confermato che diversi membri del pattinaggio americano erano a bordo del volo. Tanti atleti, allenatori, staff e familiari erano di ritorno dal National Development Camp, un evento organizzato in contemporanea con i Campionati statunitensi di pattinaggio artistico a Wichita, Kansas.