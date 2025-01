Pallanuoto: il Setterosa fa gara pari, ma viene sconfitto 8-11 dall’Olanda in World Cup

Dopo la convincente vittoria al debutto di ieri contro Israele, arriva la prima sconfitta per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile nella World Cup in corso di svolgimento ad Alessandropoli in Grecia.

Il Setterosa gioca partita pari contro l’Olanda, bronzo olimpico in carica, ma alla fine esce battuta per 11-8 al termine di un match comunque di gran qualità da parte della rinnovata squadra guidata da Carlo Silipo.

Le azzurre infatti sono state in vantaggio, anche di due reti, al termine del terzo periodo. Gli ultimi 8′ hanno visto però prevalere l’esperienza e la tenuta fisica della compagine orange, abili a ribaltare il risultato con un super parziale di 6-1.

Italia-Olanda 8-11

Italia: Condorelli, Leone, Di Maria 1, Cordovani 1, Gant 2, Cergol, Giustini 1, Colletta, Bettini, Ranalli 2, Cocchiere 1, Papi, Sesena, Cassarà. All. Silipo

Olanda: Buis, Van der Weijden 3, De Vries, Schaap, Van de Kraats 2, Den Ouden 1, Bosveld 1, Joustra, Rogge 1, Moolhuijzen 2, Ten Broek 1, Van den Dobbelsteen, Willemsen. All. Doudesis

Arbitri: Cabanas (Esp) e Blaskovic (Cro)

Note: parziali. 2-3, 1-1, 4-1, 1-6. Uscita per limite di falli Gant (I) e Cergol (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/8 e Olanda 5/12 + un rigore. In porta Sesena (I) e Buis (O). Condorelli (I) subentra a Sesena a inizio secondo tempo. Sesena (I) subentra a Condorelli a inizio terzo tempo. Condorelli (I) subentra a Sesena a inizio quarto tempo. Sesena (I) subentra a Condorellli a 4’31 del quarto tempo.