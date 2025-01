Pallamano, Mondiali 2025: Croazia e Norvegia in festa davanti al proprio pubblico

Quattro gironi sono tornati in azione quest’oggi nel day-4 dei Mondiali 2025 di pallamano. La Germania vede l’accesso al Main Round in una giornata che ha premiato anche Olanda, Ungheria, Portogallo, Norvegia, Egitto e Croazia.

Il Gruppo A, importantissimo in chiave Italia, ha visto i tedeschi imporsi nei confronti della Svizzera (27-30), mentre la Repubblica Ceca non ha pareggiato con il punteggio di 19 pari contro la Polonia.

Oltre alle partite disputate al ‘Jyske Bank Boxen’ di Herning anche l’Arena di Varaždin (Croazia) è stata protagonista con le affermazioni di Ungheria sulla Guinea (15-35) e di Olanda nei confronti della Macedonia del Nord (37-32).

Oltre al Gruppo D, sul territorio croato in quel di Zagabria sono scesi in campo anche i protagonisti del Gruppo H. La nazionale croata, paese ospitante dei Mondiali 2025, non ha commesso nessun errore nella serata odierna, abili a dominare il proprio incontro contro l’Argentina (32-18). Ottima performance anche da parte dell’Egitto che con il punteggio di 24-35 ha regolato il Bahrain.

Infine è da menzionare la Norvegia che davanti ai propri tifosi ha ottenuto la prima gioia nei Mondiali 2025 in quel di Bærum contro gli Stati Uniti d’America (17-33). Ottimo venerdì anche per il Portogallo che ha battuto per 30-26 il Brasile.

I risultati di oggi (17 gennaio)

Gruppo A

Repubblica Ceca – Polonia 19-19

Svizzera – Germania 27-30

Gruppo D

Olanda – Macedonia del Nord 37-32

Guinea – Ungheria 15-35

Gruppo E

Portogallo – Brasile 30-26

USA – Norvegia 17-33

Gruppo F

Bahrain – Egitto 24-35

Croazia – Argentina 32-18