Pallamano: l’Italia scopre le sue avversarie per il Main Round. Volano Egitto e Portogallo

La serata di domenica 19 gennaio regala certezze e sorprese ai Mondiali di pallamano 2025. Otto le partite in agenda, per un totale di quattro gruppi in campo: ecco come sono andate le cose.

Girone A

Nel raggruppamento che nel Main Round andrà a incrociare i destini dell’Italia, della Danimarca e della Tunisia, c’è una certezza: la Germania. I tedeschi hanno infatti superato 29-22 la Cechia, mentre la Svizzera ha battuto in volata 30-28 la Polonia ottenendo il pass per il secondo turno. Clamorosa la qualificazione dei cechi, che passano allo step successivo del torneo iridato con due pareggi – contro Svizzera e Polonia – senza aver vinto alcun match.

Classifica Girone A: Germania 6, Svizzera 3, Cechia 2, Polonia 1

Girone D

L’Ungheria batte 36-32 i Paesi Bassi, in un match che consente ai magiari di superare nella mini-classifica gli olandesi. Più agevole il compito per la Macedonia del Nord che, dopo il pari in apertura contro l’Ungheria, si è sbarazzata 29-20 della Guinea

Classifica Girone D: Ungheria 5, Paesi Bassi 4, Macedonia del Nord 3, Guinea 0

Gruppo E

Un meraviglioso Portogallo continua il suo straordinario Mondiale battendo a Oslo, con lo score di 31-28, i padroni di casa della Norvegia. Brasile-USA si chiude con il punteggio di 31-24 per i verdeoro.

Classifica Girone E: Portogallo 6, Brasile 4, Norvegia 2, USA 0

Gruppo H

Colpaccio dell’Egitto che a Zagabria manda al tappeto la Croazia imponendosi di forza con il punteggio di 28-24, in una gara magistrale condotta di fatto dall’inizio alla fine. L’Argentina riesce di misura a battere il Bahrain (26-25) ottenendo un successo fondamentale in uno scontro da “Dentro o fuori”.

Classifica Girone H: Egitto 6, Croazia 4, Argentina 2, Bahrain 0

Domani si chiuderà il “Preliminary Round”, le partite in programma saranno: Giappone-Cile (h 18.00) e Svezia-Spagna (h 20.30) per il Gruppo F e Cuba-Capo Verde (h 18.00) e Slovenia-Islanda (h 20.30) per il Gruppo G. Questi quattro incontri definiranno le ultime sei qualificate al Main Round e i punti d’accesso di ogni singola squadra per il secondo turno dei Mondiali 2025 di pallamano.