Pallamano: Italia-Algeria, gli azzurri possono compiere un passo storico ai Mondiali 2025

Ancora poche ore e poi sarà di nuovo il campo a parlare in questi Mondiali 2025 di pallamano che sono già iniziati con tantissimi gol e tantissime emozioni per la nazionale italiana allenata dal dt Riccardo Trillini.

Dopo aver battuto brillantemente la Tunisia con il punteggio di 32-25, gli azzurri tornano in campo a Herning per sfidare l’Algeria, in un match valido per la seconda giornata del Girone B del Preliminary Round, con vista sulla qualificazione certa al successivo Main Round.

Si, perché se Parisini e soci dovessero mandare al tappeto la seconda rappresentante africana che si pone sul loro cammino sarebbero certi della qualificazione al secondo step del torneo iridato ottenendo di fatto la sicurezza di giocarsi un piazzamento fra il 9° e il 24° posto finale.

I temi della partita

L’Italia è certamente sulle ali dell’entusiasmo: un’euforia da maneggiare con cura, ma da mettere sul piatto come arma durante la partita. Ebner ha dimostrato di essere una sicurezza fra i pali, Bulzamini ha fatto vedere di avere qualità offensive e difensive di un certo spessore, capitan Parisini – anche se non al 100% – ha mostrato una leadership e un peso specifico importante. E poi c’è lui: quel Leo Prantner scatenato, capace di decollare e segnare a raffica (10 gol), che sa elevare anche il valore di un “supporting cast” pronto a venire fuori con elementi come Marrochi, Savini e Bronzo, ma non solo; in attesa della piena efficienza dei gemelli Mengon e di Helmersson.

L’Algeria è stata travolta dalla Danimarca (47-22), come prevedibile. Attenzione però, perché se è vero che da un lato una sconfitta è sempre una sconfitta, e questa è stata pesante, dall’altro gli algerini potrebbero aver utilizzato questo come un “Test di lusso” per entrare nel Mondiale già a un certo livello e ora farsi trovare pronti per i duelli contro l’Italia e la Tunisia. Ayoub Abdi ha messo a referto 6 gol, Berkous 3: la squadra c’è.

E ora l’Italia non potrà più essere sottovalutata dagli avversari. E’ una partita che nasconde quindi tante insidie per la selezione tricolore che dovrà calarsi nel match con la stessa attenzione e voglia fatta vedere nei primi minuti del duello contro la Tunisia.

L’occasione della vita è lì, a un passo: sarebbe un delitto non coglierla.