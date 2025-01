Pagelle slalom Kranjska Gora 2025: Ljutic sempre più forte, brilla Holdener, caporetto Italia

PAGELLE SLALOM KRANJSKA GORA 2025

Zrinka Ljutic 10: in assenza di Shiffrin sta diventando la dominatrice dello slalom. La croata brilla anche sulla Podkoren ed esce vincitrice da un bellissimo duello con Wendy Holdener dopo che le due avevano concluso appaiate la prima manche. Nonostante sia partita dopo Holdener, scende decisa, fredda, non si fa condizionare dall’avversaria e la anticipa al traguardo per 16 centesimi. Una vittoria che la porta in testa alla generale e in testa alla classifica di specialità.

Wendy Holdener 9: aveva già dato dei segnali ieri nella prima manche del gigante e si conferma oggi con un’ottima gara e una vittoria che sfuma di soli 16 centesimi. Lei e Ljutic hanno fatto una gara a parte rispetto alla concorrenza, infliggendo distacchi davvero notevoli a tutte le altre avversarie. L’elvetica conferma il feeling con questa pista.

Anna Swenn Larsson 8.5: si sta confermando con costanza tra le migliori in slalom quest’anno. Eccetto la gara sbagliata a Gurgl, è sempre sul podio o molto vicina alle prime tre. Oggi riesce ad arpionare la terza posizione con una buonissima seconda manche che le permette di guadagnare una posizione su Rast.

Camille Rast 7.5: la sua stagione finora è magnifica e non è sicuramente questo quarto posto a rovinarla. Non è più in testa alla classifica di specialità, ma con questo ruolino di marcia e questa sciata convincente può continuare a rimanere davanti a lungo.

Martina Peterlini 5.5: il tredicesimo posto della prima manche faceva sperare in un risultato sicuramente diverso, ma almeno questa volta riesce ad arrivare al traguardo e a guadagnare qualche punto. L’unica qualificata alla seconda manche nel disastro italiano.

Italiane 3: nessuna qualificata alla seconda manche eccetto Peterlini. Marta Rossetti vince in Coppa Europa, ma in Coppa del Mondo delude, Giorgia Collomb è ancora giovane e Lara Della Mea oggi non ha fatto una buona prestazione così come Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.