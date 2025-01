Nicola Pietrangeli si fa risentire: “Sinner sta esagerando. Io rosicavo? Non c’è trippa per gatti”

Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in una finale dominata con grande arguzia agonistica e ha vinto gli Australian Open 2025, difendendo il trofeo che aveva conquistato dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo ha travolto il numero 2 del ranking ATP in maniera nitida, chiudendo i conti in tre set e mettendo così le mani sul terzo Slam della propria carriera (a settembre aveva festeggiato anche agli US Open).

Nel giro di un anno, il fuoriclasse altoatesino è diventato l’italiano capace di imporsi il maggior numero di volte nei tornei più importanti al mondo e ha superato lo storico record di Nicola Pietrangeli, che vinse il Roland Garros nel 1959 e nel 1960 (non era ancora incominciata l’era Open quando il nativo di Tunisi si rese protagonista del back-to-back sulla terra rossa di Parigi). Dopo 65 lunghissimi anni è toccato al 23enne superare il primato detenuto dal 91enne, capitano della Nazionale che vinse la Coppa Davis nel 1976.

Nicola Pietrangeli ha più volte punzecchiato Jannik Sinner negli ultimi anni e non si è tirato indietro quando Ansa gli ha chiesto di esprimere un proprio parare sull’affermazione dell’azzurro in terra oceanica: “I record sono fatti per essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando… (ride, n.d.r.). Spero che la gente ora smetta di pensare che io ce l’abbia con lui. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci“.

Grande ironia da parte dell’ex tennista, che poi ha approfondito: “È incredibile con quale facilità riesca a vincere. Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c’è trippa per gatti“.