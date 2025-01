Nick Kyrgios in dubbio per gli Australian Open: c’è un infortunio

Ci potrebbe essere un colpo di scena prima dell’inizio degli Australian Open 2024, i cui match del tabellone principale inizieranno da domenica 12 gennaio. Nick Kyrgios, infatti, non è detto che possa giocare lo Slam di casa. La notizia è arrivata nella notte italiana, attraverso quanto postato dal diretto interessato sui propri canali social.

Kyrgios, infatti, ha annunciato la rinuncia all’esibizione prevista domani a Melbourne, in compagnia di Novak Djokovic, per un problema muscolare agli addominali. “Ho riportato uno strappo addominale di primo grado rilevato tramite gli ultrasuoni. Mi riposerò e farò tutto il possibile per essere in campo per gli Australian Open“, ha scritto il nativo di Canberra.

Il direttore del torneo, Craig Tiley, si è pronunciato sulla questione ed è convinto che Nick possa giocare, tuttavia i punti interrogativi restano perché, al di là di questa criticità, Kyrgios a Brisbane aveva palesato anche delle riserve per via della sua condizione fisica, dopo l’intervento al polso che l’ha costretto a stare fermo lungamente (due stagioni circa).

Da capire, dunque, se l’eccentrico giocatore aussie sarà davvero parte del Major, in un contesto reso molto particolare anche per quanto fatto da Kyrgios nell’ultimo periodo. Il riferimento ai messaggi social contro il caso di positività in un test antidoping di Jannik Sinner, in cui l’australiano ha preso una posizione molto precisa a riguardo e “aizzato” la folla per un eventuale incrocio con l’azzurro a Melbourne.