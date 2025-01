Mondiali pallamano 2025: il calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari, tv, streaming

L’inizio dei Mondiali 2025 di pallamano è sempre più vicino. Il torneo iridato che metterà in palio lo scettro planetario sta per decollare e questa volta fra le 32 squadre partecipanti ci sarà anche l’Italia, cosa che non accadeva dal 1997.

Gli uomini di Riccardo Trillini saranno di scena a Herning, in Danimarca, nel Girone B del Preliminary Round, dove sfideranno nell’ordine la Tunisia (martedì 14 gennaio h 17.30), l’Algeria (giovedì 16 gennaio h 18.00) e i favoritissimi padroni di casa della Danimarca (sabato 18 gennaio h 20.30).

L’obiettivo sarà quello di cercare di passare il primo turno. Per farlo, Parisini e compagni, dovranno necessariamente arrivare nelle prime tre della classifica del girone sorteggiato.

Di seguito il calendario, gli orari, il programma e tutte le possibilità per seguire i match dell’Italia ai Mondiali 2025 di pallamano. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in tv da Sky Sport, con la diretta streaming che sarà visibile su NOW, Sky Go, il canale Youtube di Sky Sport e il sito sky.it. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale di tutti gli incontri dell’Italia in questa prima fase di Mondiali.

MONDIALI PALLAMANO 2025: QUANDO E DOVE VEDERE L’ITALIA

Preliminary Round – Girone B – 1a giornata

14 gennaio

Italia-Tunisia h 17.30

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e sky.it

Diretta Live Testuale: OA Sport

Preliminary Round – Girone B – 2a giornata

16 gennaio

Italia-Algeria h 18.00

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e sky.it

Diretta Live Testuale: OA Sport

Preliminary Round – Girone B – 3a giornata

16 gennaio

Danimarca-Italia h 20.30

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e sky.it

Diretta Live Testuale: OA Sport