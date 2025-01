Monaco: “Sinner ha la testa da cannibale, ma io l’ondata dell’Italia non la vedo. Spero che Fonseca…”

Guido Monaco, ospite dell’ultima puntata di TennisMania (in onda sul canale Youtube di OA Sport), si è espresso con la consueta sincerità sui temi d’attualità del tennis mondiale. Il commentatore tecnico di Eurosport, nella giornata del sorteggio degli Australia Open 2025, ha spaziato un po’ su tutto.

REAZIONI INFANTILI DEI GIOCATORI SUI CASI DI SINNER E DI SWIATEK – “A me lascia perplesso non solo Kyrgios, ma anche Danielle Collins con quella stretta di mano a Iga Swiatek e la sua espressione come profilo sui social. Mi viene in mente anche la foto di Paul con i guanti. Sono veramente stupito e infastidito dalla superficialità e da quanto siano infantili queste rimostranze“.

ANALISI TABELLONE ITALIANI – “Gigante ha pescato Humbert ed è una partita complicata. Questa ondata del tennis italiano fatico a vederla. Richiamerei a un cauto ottimismo o a un lieve pessimismo, fate voi. I sorteggi del maschile non sono stati un granché, anche chi aveva la testa di serie. Sinner gioca contro Jarry che non è così semplice. Cobolli affronta Etcheverry e nei precedenti ci ha sempre perso. Berrettini-Norrie non è un gran sorteggio, ma il problema è che ha al secondo turno eventualmente il romano incontra Rune. Nardi, che ha dato piccoli segnali di ripresa, gioca contro Diallo e non è facile. Sempre nella parte alta, c’è il derby Musetti-Arnaldi e chi vince affronta il vincente di Bautista-Shapovalov. Lorenzo non mi è piaciuto come atteggiamento in queste prime partite, necessario che torni quello dell’estate scorsa. Sonego-Wawrinka non è un brutto accoppiamento, ma anche lì se si vince c’è uno tra Rublev o Fonseca, che nel primo Challenger e nelle qualificazioni non ha perso un set e raramente l’avversario è arrivato a cinque game. È una mina vagante. Nella parte bassa c’è Fognini-Dimitrov e il ligure ha avuto un problema al piede. Darderi opposto a Martinez non è male, ma se vince trova Zverev. Quindi? Io sarei contento di un cinque su dieci al secondo turno“.

PRECISAZIONE SU ONDATA AZZURRA – “Abbiamo il n.1 del mondo e va bene, ma nei fatti in casa Italia la testa di serie n.16 in questo Slam ha fatto vedere poco, la n.32 ancor meno e Berrettini è una mina vagante. Io non condivido questi trionfalismi. Certo si è vinto la Coppa Davis, bravissimi Sinner e Musetti, ma quando si parla di ondata io mi aspetto una situazione come nello slalom di sci alpino in cui la Norvegia potenzialmente può vincere con quattro o cinque atleti diversi. L’Italia ha un ottimo movimento, con un grandissimo fuoriclasse, due potenziali protagonisti che è tantissima roba, ma l’ondata è un’altra cosa. Se si arriva con tre giocatori al terzo turno nella parte alta va bene. Io non voglio essere pessimista, ma visti il momento e la superficie sarei un po’ più cauto“.

TABELLONE JANNIK SINNER – “Quando Djokovic, Alcaraz e Zverev sono dall’altra parte, si fa fatica a non dire che questo tabellone per Jannik non sia perfetto. Onestamente, spero che Fonseca non sia pronto per rompere le scatole. Sono molto curioso di vederlo con Rublev. Nella parte bassa, invece, il livello mi sembra molto più alto ed eventualmente i rivali diretti di Sinner possono scornasi. Quindi, se dovesse essere in condizione, lui non può avere timore degli avversari che si ritroverà. L’anno scorso ha vinto Melbourne e New York, che per noi europei possono essere meno prestigiosi di Roland Garros e Wimbledon, ma hanno uno spessore impressionante perché sono i Major di inizio e fine anno, una rarità. Io onestamente lo vedo proprio strutturato per essere un cannibale con la testa che si ritrova. Magari, quella sentenza sulla testa può dargli ancor più motivazione“.