Miranda Cicognani ci ha lasciato: la prima donna portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi

Lo sport italiano è in lutto per la scomparsa di Miranda Cicognani, uno dei volti simbolo del movimento tricolore e che resterà per sempre nella storia: è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di portabandiera alle Olimpiadi Estive (preceduta di pochi mesi da Fides Romanin alle Invernali). A soli 15 anni, infatti, la ginnasta guidò la delegazione durante la Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Helsinki 1952. In seguito all’esperienza finlandese prese parte ad altre due rassegne a cinque cerchi (Melbourne 1956 e Roma 1960).

La romagnola si è spenta a 88 anni (era nata a Forlì il 12 settembre 1938) e fino al 2021 vantava il record assoluto di partecipazioni alle Olimpiadi per una ginnasta italiana insieme a Monica Bergamelli, poi superato da Vanessa Ferrari che quell’anno a Tokyo scese in pedana per la quarta volta e conquistò la medaglia d’argento al corpo libero. Memorabili le sue cinque affermazioni nel concorso generale individuale ai Campionati Italiani tra il 1956 e il 1962.

Alcuni appassionati la ricorderanno anche come giudice internazionale, con ben sei presenze al tavolo dei Giochi tra Montreal 1976 e Sydney 2000: proprio in Canada fu tra coloro che diedero il mitico dieci perfetto a Nadia Comaneci. Una vera e propria apripista dello sport femminile ci ha lasciati, ci uniamo alle condoglianze alla famiglia. La stagione di ginnastica artistica incomincerà sabato 8 febbraio con la prima tappa della Serie A: potrebbe essere l’occasione per ricordare la memoria di Miranda Cicognani.