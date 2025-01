Parte con un exploit di Tim Merlier l’edizione 2025 dell’AlUla Tour, una delle prime competizioni a tappe della stagione ciclistica internazionale. Il velocista belga, in forza alla Soudal Quick-Step, ha conquistato la volata finale della frazione inaugurale, disputata su un circuito con partenza e arrivo ad Al Manshiyah, per un totale di circa 142 chilometri.

Merlier, attuale campione europeo, ha beneficiato del perfetto supporto della sua squadra nella preparazione dello sprint decisivo, mettendo in mostra la sua superiorità rispetto agli avversari. Questo successo rappresenta il 51° della sua carriera e conferma i pronostici che lo vedevano favorito. Con questa vittoria, il 32enne indossa la maglia di leader della classifica generale al termine della prima di cinque tappe in programma in Arabia Saudita.

Sul podio di giornata sono saliti anche il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG), che si è piazzato al secondo posto, e l’olandese Maikel Zijlaard (Tudor), terzo. Ottima prestazione per Matteo Moschetti (Q36.5), il migliore degli italiani, che ha chiuso in quarta posizione, precedendo il noto velocista neerlandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), quinto al traguardo.